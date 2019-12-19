Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan Organize Sanayi Bölgesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan Organize Sanayi Bölgesine ziyaret - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan Organize Sanayi Bölgesine ziyaret

6 saat önce

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan Organize Sanayi Bölgesine ziyaret, System.String[]

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden Köksal, yapılan yatırımları, mamül üretim kapasitelerini, istihdam oranını ve fabrika kapasiteleri üzerine incelemelerde bulunarak işletme müdürlerinden bilgi aldı.

Köksal, Organize Sanayi Bölgesinde devam eden ve bundan sonra devam edecek olan çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Faaliyete geçmesi muhtemel işletmelerle ilgili ise gerekli yardımın sağlanacağını ve istihdam noktasında yüksek bir oran yakalanabileceğini belirten Köksal, Gölbaşı ilçesinin geneli için bu yatırımların çok önemli olduğunu kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar CHP'li Yalım: "Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?" İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:59 Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika
23:57 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
23:56 Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı - Son Dakika
23:56 Spor trabzonspor-altay maçının ardından - Son Dakika
23:56 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:02:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan Organize Sanayi Bölgesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]