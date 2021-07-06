Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan yaz kurslarına ziyaret - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yaz aylarında faaliyet gösterecek kursları ziyaret etti.

Köksal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan basketbol, yüzme, voleybol, badminton, tenis, eskrim, jimnastik, tekvando ve futbol branşlarındaki yaz kurslarını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alıp öğrencilerle sohbet eden Köksal, 5-16 yaş arasındaki gençlerin ve çocuklara yönelik düzenlenen kursların önemine işaret etti.

İlçedeki tüm öğrencileri kurslara davet eden Köksal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel'den de çalışmalar hakkında bilgi aldı.