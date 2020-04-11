Gölbaşı Kaymakamı Köksal gıda denetimine katıldı - Son Dakika

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Gölbaşı Kaymakamı Köksal gıda denetimine katıldı
28 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gıda sektöründe denetimlere katıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gıda sektöründe denetimlere katıldı.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde yürütülen gıda denetimlerine Kaymakam Mutlu Köksal başta olmak üzere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu eşlik etti.
Kaymakam Köksal, market, manav, fırın ve diğer gıda ürünleri satan işletmelerin denetiminde, işletme sahiplerine kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:00 Kaynak: İHA
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