Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Kaymakamı Köksal şikayet ve önerileri dinledi
Son Dakika Güncel Gölbaşı Kaymakamı Köksal şikayet ve önerileri dinledi - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Köksal şikayet ve önerileri dinledi

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında öneri ve şikayet toplantısı yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Köksal şikayet ve önerileri dinledi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında öneri ve şikayet toplantısı yapıldı.


Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla vatandaşla buluşma ve muhtarlar toplantısı Belediye Konferans salonunda düzenlendi.


Kurum amirleri kendi birimleri hakkında muhtarlara ve vatandaşlara bilgi verdi. Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların talep ve isteklerini dile getirdi.


Kaymakam Mutlu Köksal, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek çözüm için gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.


Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıya Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Belediye Başkan vekili Mehmet Oruç, ilçedeki kamu kurumlarının müdürleri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:57 Kaynak: İHA
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