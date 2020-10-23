Gölbaşı Kaymakamı Köksal, tavuk çiftliğini ziyaret etti - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Köksal, tavuk çiftliğini ziyaret etti

23.10.2020 11:15
Gölbaşı Kaymakamı Köksal, tavuk çiftliğini ziyaret etti, System.String[]

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçede faaliyet gösteren tavuk ve yumurta üretim çiftliğini ziyaret etti.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçede faaliyet gösteren tavuk ve yumurta üretim çiftliğini ziyaret etti.

Köksal, ilçeye bağlı Yeniköy'de 1991 yılından beri faaliyet gösteren çiftlikte incelemelerde bulundu.

Yetkililerden tesisle ilgili bilgi alan Köksal, girişimcilere başarı temennisinde bulundu.

Kuluçkada yumurtadan yeni çıkmış günlük civcivlere yapılan aşıları yerinde inceleyen Kaymakam Köksal, tesis yetkililerden bilgi aldı.

Tesis yetkilileri de Kaymakam Köksal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Yeniköy, Tavuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Kaymakamı Köksal, tavuk çiftliğini ziyaret etti - Son Dakika

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