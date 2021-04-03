ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü - Son Dakika

Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağı çıkma yasağıyla sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından kırmızı kategoride olan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Türkiye'de 58 ilde dün başlayan kısıtlamayla birlikte ilçe merkezi sessizliğe büründü. Vatandaşlar sadece ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıktı. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek olan kısıtlamada polis ekipleri, anonslar yaparak vatandaşları uyardı.