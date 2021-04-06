Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde ney kursu veriliyor - Son Dakika

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde ney kursu veriliyor
06.04.2021 09:29
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere ney kursu veriliyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere ney kursu veriliyor.
Okul Müdürü Recep Akbaşlı, yaptığı açıklamada, fen ve sosyal proje okulu olan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde ney eğitimi verdiklerini belirterek, her yaş grubu öğrencileri kültürel faaliyetler alanında da yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Okulun müzik öğretmeni Muhammet Raşid Yolalan tarafından verilen ney kursuna tüm öğrenciler davet edildi.
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