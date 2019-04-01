Gölbaşı MHP Başkan Adayı Ramazan Şimşek Başkan Seçildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde MHP adayı Ramazan Şimşek, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde MHP adayı Ramazan Şimşek, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri resmi olmayan sonuçlarına göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesi belediye başkanlığına MHP adayı Ramazan Şimşek seçildi. Gölbaşı ilçesinde açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre oy çoğunluğuna sahip olan evli ve bir çocuk babası MHP adayı Ramazan Şimşek, başkan seçildi. - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Babasına Karşı Girdiği Muhtarlık Yarışını Kazandı

Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi

İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!