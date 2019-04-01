Son Dakika Haberleri: Gölbaşı MHP Başkan Adayı Ramazan Şimşek Başkan Seçildi

Gölbaşı MHP Başkan Adayı Ramazan Şimşek Başkan Seçildi

46 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde MHP adayı Ramazan Şimşek, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

Gölbaşı MHP Başkan Adayı Ramazan Şimşek Başkan Seçildi, System.String[]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde MHP adayı Ramazan Şimşek, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri resmi olmayan sonuçlarına göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesi belediye başkanlığına MHP adayı Ramazan Şimşek seçildi. Gölbaşı ilçesinde açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre oy çoğunluğuna sahip olan evli ve bir çocuk babası MHP adayı Ramazan Şimşek, başkan seçildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:14 Kaynak: İHA

Ankara, Ramazan Şimşek, MHP, Politika
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