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Gölbaşı Millet Bahçesi'ne uluslararası ödül

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca birinci 100 günlük eylem planı kapsamında 81 ilde hayata geçirilmesi hedeflenen, Ankara'nın da Gölbaşı ilçesinde uygulamasına başlanan Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi, ABD'de düzenlenen En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı.

Gölbaşı Millet Bahçesi'ne uluslararası ödül, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca birinci 100 günlük eylem planı kapsamında 81 ilde hayata geçirilmesi hedeflenen, Ankara'nın da Gölbaşı ilçesinde uygulamasına başlanan Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi, ABD'de düzenlenen En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Ankara'da Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Gölbaşı için planlanan Millet Bahçesi Projesi, ABD'nin Dallas kentinde 18-20 Temmuz'da düzenlenecek 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki "En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması"nda "Sürdürülebilir Peyzaj" kategorisinde birinci seçildi.
Mogan ve Eymir Gölleri arasında bulunan 75 hektarlık alanda yapımı tamamlanacak Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi'nin ödülü, 19 Temmuz'da Dallas'da düzenlenecek sempozyumun galasında verilecek.
Doğal yaşama uyumlu malzemeler kullanılacak
Ödül alan proje kapsamında Millet Bahçesi'nin yapımında kullanılacak doğal malzemeler dikkati çekerken, çalışmaların Güney Ankara Ekolojik Koridoru'nu tamamlayan geçiş bölgesinde, sulak alanın ekolojik dinamiklerine ve bu bölgede yaşayan kuşların üreme alanlarına zarar vermeyeceği belirtildi.
Etkinlik ve spor alanlarının bulunduğu proje kapsamında kuş gözlem kuleleri, 3,5 kilometre yeşil yürüyüş yolu, 5,5 kilometre bisiklet yolu, dinlenme alanları ve millet kıraathanesi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:20 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Millet Bahçeleri, Güncel
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