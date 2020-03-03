Gölbaşı'na atık getirme merkezleri kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'na atık getirme merkezleri kuruldu - Son Dakika

Gölbaşı'na atık getirme merkezleri kuruldu

6 saat önce

Mobil Atık Getirme Merkezi, Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere yerleştirildi.

Gölbaşı'na atık getirme merkezleri kuruldu, System.String[]

Mobil Atık Getirme Merkezi, Gölbaşı Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere yerleştirildi.

İncek Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Eymir Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Sahil Park'a kurulan Mobil Atık Getirme Merkezleri sayesinde doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması, atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme kattı sağlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Sıfır Atık projesinin önemine değinirken vatandaşları da projeye destek vermeye davet etti. İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasının altını çizerek, atıkları geri dönüşüme kazandırabilirsek, doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve havanın kirlenmesi önlenecek, ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Yani hem doğa hem ekonomi kazanacak Gölbaşı Belediyesi olarak Çevreci Belediye bilinciyle gelecek nesillere de daha yaşanabilir, daha temiz bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz." dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Eymir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:32 Kaynak: AA
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