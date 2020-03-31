Gölbaşı'na nanoteknolojik dezenfektan kabinleri konuldu - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi girişine kurulan nanoteknoloji ile çalışan dezenfekte kabini vatandaşları memnun etti.

Dezenfekte kabini sık sık kullanan Gölbaşılılar, hayata geçirilen uygulama sebebiyle Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.

Gölbaşı Belediyesi tarafından kurulan nanoteknolojik dezenfekte kabini, 3 saniyede giysi ve ayak altını dezenfekte ederek giysi ve ayak altına yapışan virüsleri yok ederek taşınmasını engelliyor.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, herkese dezenfekte kabini kullanarak salgından korunmaları çağrısında bulundu.

İlçenin belli noktalarına koymak üzere 3 kabin daha alacaklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarına yönelik tedbirler alıyoruz. Belediye gelen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Ardından Belediyede çalışan tüm birimlerimizi alt kata indirdik. Böylece vatandaşlarımızın kontrollü bir şekilde işlerini hal ediyoruz. Gölbaşı'nda belirli bölgelere çadırlar kurduk. Çadırlarda vatandaşlarımızın dezenfekte ediliyor ve ateşleri ölçülüyor. Mahallelerimizi ve tüm caddelerimizi ilaçladık. Pazar yerlerinde tedbirleri alan ilk alan belediyelerden bir tanesiyiz. Tezgahlar arasına beş metre aralık aldırdık. Vatandaşlarımız ve pazar esnafı da bu konudan memnun oldular."