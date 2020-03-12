Gölbaşı'na yapılacak 32 derslikli okulun protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'na yapılacak 32 derslikli okulun protokolü imzalandı - Son Dakika

Gölbaşı'na yapılacak 32 derslikli okulun protokolü imzalandı

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi ve hayırsever iş adamı MHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ümit Altuntaş tarafından Gölbaşı'na 32 derslikli ilköğretim okulu kazandırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Gölbaşı'na yapılacak 32 derslikli okulun protokolü imzalandı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi ve hayırsever iş adamı MHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ümit Altuntaş tarafından Gölbaşı'na 32 derslikli ilköğretim okulu kazandırılmasına ilişkin protokol imzalandı.


Gölbaşı Belediyesi ile hayırsever Ümit Altuntaş tarafından Gölbaşı'na kazandırılacak okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı. Gölbaşı Belediyesinde gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, hayırseverlerin devlete ve millete yardımcı olmak anlamında ellerinde olan imkanları her vesileyle seferber ettiğini belirterek, "Ümit Altuntaş adlı hayırsever vatandaşımız ilçemize bir okul yaptırmak üzere müracaatta bulundu. Biz de taleplerini uygun bulduk. Gölbaşı Belediyemiz de gereken desteği sağlayacak ve çocuklarımızın daha konforlu ve daha ilimsel verilere uygun eğitim öğretim yapmalarına zemin hazırlamış olacak. İlçemize güzel bir eser kazandırmış olacağız. Gölbaşı Belediye Başkanımıza ve hayırseverimiz Ümit Altuntaş'a teşekkür ediyorum" dedi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de, "Gölbaşı Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destek bundan sonra da devam edecek. Gölbaşı'na kazandırılacak okulun ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırsever Ümit Altuntaş'a teşekkür ederim! diye konuştu. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi, Ümit Altuntaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:04 Kaynak: İHA
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