Gölbaşı'na yeni 'Ek Hizmet Binası' - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların daha kolay hizmet alabilmeleri için İncek Ek Hizmet Binası'nı hizmete açıyor.



Merkeze uzak olan İncek, Kızılcaşar ve Taşpınar bölgelerindeki vatandaşların belediyedeki resmi işlemlerini daha kolay ve hızlı alabilmeleri için açılacak İncek Ek Hizmet Binası'nda belediye birim müdürlükleri de yer alacak. Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Emlak Şefliği, Ruhsat Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gibi belediye hizmet birimlerinin olacağı İncek Ek Hizmet Binası'nda Nüfus Şefliği de hizmet verecek. İncek Ek Hizmet Binası'nda yer alacak olan Nüfus Şefliği'nde doğum tescil işlemleri, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvuru işlemleri ile yerleşim yeri adres değişiklik işlemleri, vatandaşlar tarafından talep edilen nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri talep belgeleri düzenlenerek verilecek.



İncek Ek Hizmet Binası'nın açılmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşların belediye hizmetlerine daha rahat ve kolay bir şekilde ulaşacağını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "İncek Ek Hizmet Binası ile birlikte merkeze uzak olan İncek, Kızılcaşar ve Taşpınarlı vatandaşlarımıza hizmet akışı daha hızlı ve kaliteli bir hale gelecek. Vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



İncek Ek Hizmet Binası'nın açılışı, 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. - ANKARA