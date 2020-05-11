Gölbaşı'nda 1 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Gölbaşı'nda 1 köy daha karantinaya alındı

Gölbaşı ilçesinde vaka sayısı yükseliyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü korona virüs vakalarının artması üzerine 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Gölbaşı ilçe merkezi ve Yeşilova köyünün ardından ilçeye bağlı Ozan köyü de karantina alındı. Gölbaşı Malatya karayolu üzerinde bulunan ve ilçeye 3 kilometre uzaklıkta olan Ozan köyünde yaşayan H.Y. ile M.Y.'nin korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. Karı koca olan bu iki kişinin Gölbaşı ilçe merkezine gelerek alışveriş yaptıkları ve virüsün buradan bulaşmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Bunun üzerine köyde yapılan sağlık taramasında aynı aileden 3 kişinin daha testi pozitif çıkınca, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Ozan köyü 14 günlük karantina altına alındı. Karantina altına alınan köyün giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Ozan köyünde görülen son vakalar ile birlikte 22 olan vaka sayısı 26'ya yükseldi.