Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

15.07.2022 12:24
Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Eymir Mahallesi Şehitler Camisi'nde kılınan sabah namazı ve dua ile başlayan etkinlikler, Gölbaşı Mogan Gölü çevresinde yürüyüşle devam etti. Yürüyüş, Vilayetler Evi bölgesinde Türk bayrağı açılmasıyla sona erdi.

Daha sonra katılımcılar, şehitliği ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, mezarlara karanfil bırakıldı, dua edildi.

İlçedeki tüm camilerde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mevlit okundu.

Etkinliklere Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Önder Irkılata, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Gölbaşı Gençlik Merkezinde satranç, akıl ve zeka oyunları, masa tenisi turnuvaları, Atatürk Sahil Parkı'nda Kaya Kuzucu konseri düzenlenecek. Etkinlikler, demokrasi nöbeti ile son bulacak.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı - Son Dakika
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