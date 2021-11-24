Gölbaşı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan tören, Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Şehit Bülent Göçer Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezindeki programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi de katıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, öğretmenlerin gününü tebrik ederek, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizi, ebediyete irtihal eden merhum öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılar sunuyoruz." dedi.

Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Etkinlik, zeybek gösterisi ve Öğretmenler Korosu'nun konseri ile sona erdi.