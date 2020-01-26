Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda 28-29 Ocak'ta su kesintisi yapılacak - Son Dakika
Gölbaşı'nda 28-29 Ocak'ta su kesintisi yapılacak
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesinde 28 Ocak ve 29 Ocak'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesinde 28 Ocak ve 29 Ocak'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük Mahallesi'ndeki içme suyu iletim hattı yapım çalışmaları nedeniyle, ilçede 28 Ocak Salı günü 08.00'den, 29 Ocak Çarşamba 08.00'e kadar su kesintisi yapılacak.
Su kesintisinden Taşpınar, Kızılcasar, İncek, Tulumtaş ve Koparan Mahalleleri dışında tüm Gölbaşı ilçesi etkilenecek.
Son Dakika Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi yaralandı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, enkaz altında yaşadıklarını anlattı: Alarm çalınca eşim telefonu buldu Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı