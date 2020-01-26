Gölbaşı'nda 28-29 Ocak'ta su kesintisi yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 28-29 Ocak'ta su kesintisi yapılacak - Son Dakika

Gölbaşı'nda 28-29 Ocak'ta su kesintisi yapılacak

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesinde 28 Ocak ve 29 Ocak'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Gölbaşı'nda 28-29 Ocak'ta su kesintisi yapılacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesinde 28 Ocak ve 29 Ocak'ta su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük Mahallesi'ndeki içme suyu iletim hattı yapım çalışmaları nedeniyle, ilçede 28 Ocak Salı günü 08.00'den, 29 Ocak Çarşamba 08.00'e kadar su kesintisi yapılacak.

Su kesintisinden Taşpınar, Kızılcasar, İncek, Tulumtaş ve Koparan Mahalleleri dışında tüm Gölbaşı ilçesi etkilenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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