Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda 7 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

Gölbaşı'nda 7 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

40 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Gölbaşı'nda 7 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle  Akçabel, Aktoprak, Meydan, Hamzalar, Çataltepe-Miçolar mezrası, Hacılar ve Yaylacık köyleri ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yüksek rakımlı köylerde yarım metreyi aştığı, ekiplerin yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Hamzalar, Aktoprak, Adıyaman, Kar, Güncel
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