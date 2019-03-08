Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

Gölbaşı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

1 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kermes düzenlendi.

Gölbaşı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı, System.String[]
Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kermes düzenlendi.

Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Okul idaresini de kutlayan Balcı, "Önemli bir projeyi yürütüyorlar. Meslek lisemizin diğer projeleri de yolda. Çevrenin ihtiyaçlarına cevap verme yolundalar. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Daha güzel imkanlarla daha güzel projeler sunacaklarına inanıyorum." dedi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut ise TANAP kapsamında hazırlanan projenin öğrenciler ile Gölbaşı için güzel bir çalışma olacağını kaydetti.

Okul müdürü Sibel Koç da proje kapsamında destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kermesin açılışı yapıldı.

Daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta kesildi, kadınlara protokol üyeleri tarafından plaket ve çiçek verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Ankara, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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