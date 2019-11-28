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Gölbaşı'nda ağaç budama çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Adıyaman Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:06 Kaynak: AA
Adıyaman Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kışın ilçedeki ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ifade etti.
Yetkililer, uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas edip kesintiler yaşanmaması amacıyla çalışıldığını belirterek, aynı zamanda ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi için budama yapıldığını kaydetti.
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