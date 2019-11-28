Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda ağaç budama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda ağaç budama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Gölbaşı'nda ağaç budama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı'nda ağaç budama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Adıyaman Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kışın ilçedeki ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını ifade etti.

Yetkililer, uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas edip kesintiler yaşanmaması amacıyla çalışıldığını belirterek, aynı zamanda ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi için budama yapıldığını kaydetti.

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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