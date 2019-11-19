Gölbaşı'nda altyapı çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kaldırım, yol açma, genişletme ve malzeme serimi çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 15 mahallede çalışmalarını devam ettiren ekiplerin, 400 metrekare kaldırım tamiratı, 265 metre bordür tamiratı, 300 metrekare asfalt yama çalışması, bin 654 metre imar, kadastro yolu ve bin 910 metre malzeme serimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçenin dört bir yanında çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, "Kış sezonu öncesi planlanan bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Gölbaşı'nın her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Öncelik esasına uygun bir şekilde belirlediğimiz plan kapsamında her mahallede gerekli çalışmalar ekiplerimiz tarafından yapılıyor." ifadelerini kullandı.