Gölbaşı'nda araçlara korona virüs dezenfektesi - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfekte çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.



Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, ilçede bulunan araçlar Gölbaşı Belediyesi görevlileri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Gölbaşı Belediyesi, eski belediye binasının bulunduğu anda 'Araç dezenfekte noktası' oluşturdu ve araçları dezenfekte etmeye başladı. İlçedeki ticari, özel veya resmi araçların sürücüleri, istedikleri takdirde oluşturulan noktada araçlarını dezenfekte ettirebiliyor.



Araç sürücüleri uygulamadan memnun



Araç sürücüleri, ilk kez gördükleri uygulamadan memnun kalırken, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek korona virüsüne karşı topyekün mücadelenin devam ettiğini söyledi.



İsteyen her vatandaş yaptırabiliyor



Virüsle mücadelenin devam edeceğini söyleyen Başkan Şimşek "Korona virüs salgını ortaya çıktığı andan itibaren, Gölbaşı Belediyesi olarak bu virüse karşı koordineli ve planlı çalışmalar yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. Belediye olarak oluşturduğumuz dezenfekte noktasında isteyen her vatandaşımızın aracı dezenfekte ediliyor. Bu dezenfekte işlemi ile araçların virüsten korunması hedefliyoruz. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz" dedi. - ANKARA