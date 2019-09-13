Gölbaşı'nda aşure etkinliği

Gölbaşı, Gölkent İlk ve Ortaokulu tarafından aşure etkinliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, aşurenin aslında birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.
Aşure içerisine çok farklı lezzetin bulunduğunu anlatan Özdemir, "Farklı lezzetler, Anadolu'dur, dostluktur, kardeşliktir ve vatan sevgisidir." dedi.
Etkinlik, aşure dağıtılması ile sona erdi.
Etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.