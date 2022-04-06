Gölbaşı'nda "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde iki oturumda yapılan çalıştaya Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan öncülüğünde ilçede bulunan kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Kaymakam Bilgihan, bağımlılığın dünyanın en önemli sorunları arasında yer aldığını, bu konuda yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

Çalıştayda uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmeleri, slayt eşliğinde sunuldu.