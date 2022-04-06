Gölbaşı'nda "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" yapıldı

06.04.2022 11:55
Gölbaşı'nda "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" yapıldı

Gölbaşı ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gölbaşı ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde iki oturumda yapılan çalıştaya Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan öncülüğünde ilçede bulunan kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Kaymakam Bilgihan, bağımlılığın dünyanın en önemli sorunları arasında yer aldığını, bu konuda yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

Çalıştayda uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmeleri, slayt eşliğinde sunuldu.

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Anadolu Lisesi, Tülay Baydar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika


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