Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Bağlara Telli Terbiye Sistemi Uygulanıyor

Gölbaşı'nda Bağlara Telli Terbiye Sistemi Uygulanıyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Telden Sofraya Peygamber Üzümü Projesi kapsamında Belören beldesi ve beldeye yakın köylerde telli terbiye sisteminin uygulanmasına başlandı.

Gölbaşı'nda Bağlara Telli Terbiye Sistemi Uygulanıyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Telden Sofraya Peygamber Üzümü Projesi kapsamında Belören beldesi ve beldeye yakın köylerde telli terbiye sisteminin uygulanmasına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bağlara uygulanan telli terbiye sistemi ile geleneksel yetiştiricilik yöntemleri yerini daha fazla verim ve kaliteli ürünlerin elde edilebildiği modern yetiştiriciliğe bırakmış oldu." dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 hibeyle desteklenen projenin üzüm yetiştiricilerine örnek olacağını ifade eden Yılmaz, "İlçede modern tarıma geçişte bir basamak niteliğinde olacak ve gerek çiftçi gelirini, gerekse de ilçenin refah seviyesi yükseltecek. Projeyi destekleyen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Projeden yararlanan çiftçilerden Mehmet Karakaya ise kendi imkanlarıyla bağını tele alamadığını belirterek, "Devletimiz sağolsun yüzde 70'ini hibe etti. Telli terbiye sistemi bağımıza çok iyi geliyor, külleme daha az oluyor, budama da teldeyken daha az işçilik çıkıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden Mehmet Zencirkıran da şunları kaydetti:

"Projemiz 28 çiftçimizin toplamda 260 dekar bağına uygulandı. Proje sonucunda bir önceki yıla kıyasla hedeflediğimiz verim artışı yaklaşık yüzde 40. Bunun yanında projemiz birim alanda yapılan işçiliği yaklaşık yüzde 30 azaltacak. Böylelikle işletme başına karlılık artacak, çiftçimiz daha çok kazanmaya, emeğinin karşılığını daha fazla almaya başlayacak."

Yüklenici firma tarafından çiftçilere budama makası hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:38 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:28:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Bağlara Telli Terbiye Sistemi Uygulanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]