Gölbaşı'nda Bağlara Telli Terbiye Sistemi Uygulanıyor

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde Kaymakamlık
ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Telden Sofraya Peygamber Üzümü Projesi kapsamında Belören
beldesi ve beldeye yakın köylerde telli terbiye sisteminin uygulanmasına başlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz
, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bağlara uygulanan telli terbiye sistemi ile geleneksel yetiştiricilik yöntemleri yerini daha fazla verim ve kaliteli ürünlerin elde edilebildiği modern yetiştiriciliğe bırakmış oldu." dedi.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 hibeyle desteklenen projenin üzüm yetiştiricilerine örnek olacağını ifade eden Yılmaz, "İlçede modern tarıma geçişte bir basamak niteliğinde olacak ve gerek çiftçi gelirini, gerekse de ilçenin refah seviyesi yükseltecek. Projeyi destekleyen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Projeden yararlanan çiftçilerden Mehmet Karakaya
ise kendi imkanlarıyla bağını tele alamadığını belirterek, "Devletimiz sağolsun yüzde 70'ini hibe etti. Telli terbiye sistemi bağımıza çok iyi geliyor, külleme daha az oluyor, budama da teldeyken daha az işçilik çıkıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.
Projenin detayları ile ilgili bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden Mehmet Zencirkıran da şunları kaydetti:
"Projemiz 28 çiftçimizin toplamda 260 dekar bağına uygulandı. Proje sonucunda bir önceki yıla kıyasla hedeflediğimiz verim artışı yaklaşık yüzde 40. Bunun yanında projemiz birim alanda yapılan işçiliği yaklaşık yüzde 30 azaltacak. Böylelikle işletme başına karlılık artacak, çiftçimiz daha çok kazanmaya, emeğinin karşılığını daha fazla almaya başlayacak."
Yüklenici firma tarafından çiftçilere budama makası hediye edildi.