Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda baraka yangını
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Gölbaşı'nda baraka yangını

1 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Örencik Mahallesi'nde barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşlar, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:55 Kaynak: AA
Örencik, Ankara, İtfaiye, Güncel
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