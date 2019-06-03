Gölbaşı'nda baraka yangını
1 saat önce
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:55 Kaynak: AA
'nın Gölbaşı ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Örencik
Mahallesi'nde barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşlar, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında baraka kullanılamaz hale geldi.
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