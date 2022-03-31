Gölbaşı'nda "Başarı ve Motivasyon" konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika

Eğitimci yazar Halit Ertuğrul, Gölbaşı ilçesinde "Başarı ve Motivasyon" konulu bir konferans verdi.

Gölbaşı Kaymakamlığını davetiyle ilçeye gelen yazar Ertuğrul, Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Ertuğrul konuşmasında, öğretmenliğin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı eleştirmek yerine olumlu taraf bulup onu onure etmeliyiz. Çocuğun gönlüne girmeden kafasına giremeyiz. Başarıya giden yolun inanmaktan geçer. Çok zaman başaramaz diye karşımıza çıkan birçok öğrencinin büyük başarılar yakaladığını görebiliyoruz. Eğitim hayatımızda ön yargılara yer vermemeliyiz. Benim çocukluğum yokluk içinde geçti. Okuyabilmek için uzun yıllar ayakkabı boyacılığı yaptım, ama pes etmedim ve şimdi hayal ettiğim yerdeyim. Hiçbir çocuk başarısız değildir, yeter ki çocukları cesaretlendirilip pes etmelerine imkan vermeyelim. Başarılı olursanız, ömür boyu çare olursunuz, ama başarısız olursanız ömür boyu çare ararsınız. Bugün bir miladımız, başlangıcımız, niyetimiz ve yol haritamız olmalıdır."

Konferans sonundan Kaymakam İhsan Ayrancı, Ertuğrul'a, günün anısına plaket takdim etti.