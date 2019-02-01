Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Başlayan Gasp Keçiören'de Sona Erdi

Gölbaşı'nda Başlayan Gasp Keçiören'de Sona Erdi

2 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaçırdıkları kişinin parasını, cep telefonunu ve bilgisayarını gasp ettikleri gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaçırdıkları kişinin parasını, cep telefonunu ve bilgisayarını gasp ettikleri gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seymenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 27 Ocak'ta meydana gelen olayda, Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten M.İ, bir araca zorla bindirilerek kaçırdı.

M.İ'yi boş bir araziye götüren 7 zanlı, 420 lirasını ve cep telefonunu gasp etti. Ölümle tehdit ettikleri M.İ'ye iş yerinin adresini de söyleten zanlılar, gittikleri çiğ köfte dükkanındaki paraları, bilgisayarı alarak kaçtı.

Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik takip ve inceleme sonucu kimliği tespit edilen M.Ç, K.Ç, R.D, Y.G, S.G, M.K. ve M.R.T'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan 7 kişi tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:47 Kaynak: AA

Ankara, Keçiören, Güncel
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