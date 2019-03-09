Gölbaşı'nda BBP Teşkilatından "Vefa Programı"

Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde, Büyük Birlik Partisi
(BBP
) teşkilatının düzenlediği "vefa toplantısında" birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Öğretmenevi'ndeki programa, BBP MYK
Üyesi Orhan Şahin
, Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Doğru, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksel
, meclis üyesi adayları ve çok sayıda davetli katıldı.
Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz şuna inanıyoruz; güneşin doğduğu gün yürüyen insanlar hedefine varamayacaktır. Biz güneşin doğmasını beklemeyeceğiz. Karanlığı da şikayet etmeyeceğiz ve karanlığa da bir mum yakacağız. Gölbaşı'nda da bunu gerçekleştireceğiz." dedi.
Doğru ise katılımcılara teşekkür ederek, 31 Mart seçimleri için çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.
Belediye başkan adayı Yüksel ise 1993 yılından bu yana Gölbaşı'nda BBP ve Alperen Ocakları
bünyesinde hizmet etmiş, bu davada terini akıtmış olanları bu programda bir araya getirmeyi amaçladıklarını ve başardıklarını ifade etti.
Seçim çalışmalarına değinen Yüksel, "Aday olarak gösterildiğimiz günden bu yana var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük Birlik Partisinin potansiyelini bütün Gölbaşı biiznillah görecektir. Bütün engelleri azmimizle aşacağımıza herkes emin olabilir. Bugüne kadar bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.