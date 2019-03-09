Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda BBP Teşkilatından "Vefa Programı"

Gölbaşı'nda BBP Teşkilatından "Vefa Programı"

1 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Büyük Birlik Partisi (BBP) teşkilatının düzenlediği "vefa toplantısında" birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Gölbaşı'nda BBP Teşkilatından
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Büyük Birlik Partisi (BBP) teşkilatının düzenlediği "vefa toplantısında" birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Öğretmenevi'ndeki programa, BBP MYK Üyesi Orhan Şahin, Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Doğru, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksel, meclis üyesi adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz şuna inanıyoruz; güneşin doğduğu gün yürüyen insanlar hedefine varamayacaktır. Biz güneşin doğmasını beklemeyeceğiz. Karanlığı da şikayet etmeyeceğiz ve karanlığa da bir mum yakacağız. Gölbaşı'nda da bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Doğru ise katılımcılara teşekkür ederek, 31 Mart seçimleri için çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Belediye başkan adayı Yüksel ise 1993 yılından bu yana Gölbaşı'nda BBP ve Alperen Ocakları bünyesinde hizmet etmiş, bu davada terini akıtmış olanları bu programda bir araya getirmeyi amaçladıklarını ve başardıklarını ifade etti.

Seçim çalışmalarına değinen Yüksel, "Aday olarak gösterildiğimiz günden bu yana var gücümüzle çalışıyoruz. Büyük Birlik Partisinin potansiyelini bütün Gölbaşı biiznillah görecektir. Bütün engelleri azmimizle aşacağımıza herkes emin olabilir. Bugüne kadar bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:19 Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Ankara, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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