Gölbaşı'nda Belediyeden Karla Mücadele Çalışması

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi
ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Gölbaşı ilçesinde gün boyunca yağan kar sonrası ekipler, ilçe genelinde kar temizleme çalışması yürüttü. Buzlanmaya karşıysa tuzlama çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, ilçenin bütün cadde ve sokaklarında ekipler tarafından tuzlama çalışması yapıldığını belirtti.
Dört farklı ekibin tuzlama çalışması yaptığını ifade eden Özdemir, tuzlama çalışmasıyla vatandaşların düşme tehlikesini engellediklerini, araç sürücülerinin de olası kaza yapma riskini azalttıklarını kaydetti.
Özdemir, ayrıca okullarda itfaiye ekipleri tarafından çatılardaki karların temizlendiğini, kepçelerle de okul bahçelerindeki kar temizleme çalışmaları yapıldığı sözlerine ekledi.