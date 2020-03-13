Gölbaşı'nda, camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde tüm camiler koronavirüs tehdiden karşı dezenfekte edildi.

Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesi ardından Gölbaşı'nda toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, bu kapsamda camilerde de temizlik çalışması yaptı. Özel kıyafetleri ekipler, ilçedeki tüm camileri dezenfekte ederek temizledi. Çalışmaların aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camilerde dezenfekte çalışması

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Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), -