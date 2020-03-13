Gölbaşı'nda, camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda, camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Gölbaşı'nda, camiler dezenfekte edildi

6 saat önce

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde tüm camiler koronavirüs tehdiden karşı dezenfekte edildi.

Gölbaşı'nda, camiler dezenfekte edildi, System.String[]

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde tüm camiler koronavirüs tehdiden karşı dezenfekte edildi.

Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesi ardından Gölbaşı'nda toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, bu kapsamda camilerde de temizlik çalışması yaptı. Özel kıyafetleri ekipler, ilçedeki tüm camileri dezenfekte ederek temizledi. Çalışmaların aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camilerde dezenfekte çalışması

-Detay

Haber-Kamera:  Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), -


Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri
19:30 THY 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını durdurdu
19:30 Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor
19:30 Fenerbahçe, Konya'ya geldi
19:30 Ejderha Fırtınası Mısır'da 20 can aldı
19:30 Milletvekilleri Kaya ve Dinç'ten Hakkari'de esnaf ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'nda, camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]