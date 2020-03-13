Gölbaşı'nda camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Gölbaşı'nda camiler dezenfekte edildi

ANKARA - Gölbaşı'da camiler cuma namazı öncesinde belediye ekiplerince korona virüse karşı dezenfekte edildi.

Gölbaşı'da kılınacak cuma namazı öncesinde camiler dezenfekte edildi. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm camilerde ilaçlama yaptı. Ayrıca arasöz ile tüm cadde ve sokaklar özel ilaçlı su ile yıkandı. Yapılan çalışmalarla virüs ve mikropların üremesinin engellendiği, ekiplerin ilçenin tehlikeyle karşılaşmaması için günde ortalama 14 saat çalıştıkları ifade edildi. Çalışmaların korona virüs tehdidi bitene kadar düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.