Gölbaşı'nda, camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Gölbaşı'nda, camiler dezenfekte edildi
6 saat önce
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde tüm camiler koronavirüs tehdiden karşı dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:51 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde tüm camiler koronavirüs tehdiden karşı dezenfekte edildi. Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesi ardından Gölbaşı'nda toplu yaşam alanlarındaki temizlik önlemleri artırıldı. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, bu kapsamda camilerde de temizlik çalışması yaptı. Özel kıyafetleri ekipler, ilçedeki tüm camileri dezenfekte ederek temizledi. Çalışmaların aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.
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