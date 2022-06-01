Gölbaşı'nda Çevre Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

01.06.2022 16:12
Gölbaşı'nda Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 1-7 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla ağaç dikildi, çevre temizliği yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 1-7 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla ağaç dikildi, çevre temizliği yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında yapılan etkinliğe Şehit Bülent Göçer İlkokulu öğrencileri de katıldı.

Program kapsamında Gölbaşı TOKİ Pazaryeri alanında ağaç dikildi, çevre temizliği yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Mogan Gölü kenarındaki işletmelere bilinçlendirme eğitimi, bisiklet turu, Atatürk Sahil Parkı ve vilayetler evi arasında çevresel farkındalık için yürüyüş düzenleyecek.

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Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyesi, İklim Değişikliği, Haziran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Çevre Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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