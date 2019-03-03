Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda CHP'nin Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtıldı

Gölbaşı'nda CHP'nin Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtıldı

29 dakika önce

ANKARA(AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, CHP'nin belediye meclis üyesi adayları toplantıyla tanıtıldı.

Gölbaşı'nda CHP'nin Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtıldı, System.String[]
ANKARA(AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, CHP'nin belediye meclis üyesi adayları toplantıyla tanıtıldı.

Adayların tanıtımı için partinin ilçedeki seçim irtibat ofisinde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan CHP İlçe Başkanı İbrahim Karaca, kendilerinin belirlediği ilçe belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, Millet İttifakı olarak İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy'u sonuna kadar destekleyeceğiz. Neden ayrı liste çıkarttığımızı daha önce açıklamıştık. Artık önümüze bakıyoruz. 28 günlük süreçte CHP'nin belediye meclisinde temsiliyetini nasıl arttırabiliriz, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Gölbaşı'nda Mahmut Aksoy'u nasıl başkan yapabiliriz bütün mücadelemiz bu yöndedir."

Mahmut Aksoy ise seçimi kazanmak için omuz omuza vererek çalışmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından belediye meclis üyesi adaylarının tanıtımı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:24 Kaynak: AA

İbrahim Karaca, Mahmut Aksoy, Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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