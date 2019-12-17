Gölbaşı'nda çiftçilere eğitim verildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çiftçiler için düzenlenen eğitim tamamlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçe tarımını daha ileriye taşımak üzere çiftçilere yönelik kurslar düzenleyerek belgelendirme yaptıklarını dile getirdi.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müdürlüğümüz, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğü ve Gölbaşı Ziraat Odası ile müştereken tertip edilen meyve ağaçlarında aşılama, sürü yönetimi elamanı, süt sığırı yetiştiricisi, arıcılık, kurban kesim elamanı, mantar yetiştiriciliği, ana arı yetiştiriciliği ve arı sütü üretimi ve son olarak meyve ağaçlarında budama olmak üzere 8 kurs düzenlenmiş olup toplam 248 çiftçimize belgeleri verilmiştir. Bu eğitim faaliyetlerine 2020 yılında da devam edilecektir."