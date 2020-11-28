Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı - Son Dakika

Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı

28.11.2020 10:06
Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı, System.String[]

Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, çiftçilerin gelirlerinin artırılması amacıyla Adıyaman İl Özel İdaresinin desteği ile Gölbaşılı çiftçilere ücretsiz olarak 34 Bin Trabzon Hurması Fidanı dağıtıldı.

Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, çiftçilerin gelirlerinin artırılması amacıyla Adıyaman İl Özel İdaresinin desteği ile Gölbaşılı çiftçilere ücretsiz olarak 34 Bin Trabzon Hurması Fidanı dağıtıldı.

Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü mevkiinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve çiftçiler katıldı. Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan hurma üretimi ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor. Fidan dağıtım töreninde konuşan Vali Mahmut Çuhadar " Bugün İl Özel İdaremizin desteği ile Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 34 bin Cennet Hurması fidanı dağıttık. İlimizde yetiştirilen hurma üretimi miktarı, Türkiye üretiminin önemli bir bölümüne tekabül ediyor. Hedefimiz Gölbaşı ilçesini hurma üretiminde daha ileriye taşımak. Gölbaşı ilçemiz hurma üretiminde şu anda Türkiye sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Bunu ilk sıraya çekme hedefimiz var. Bu yıl il özel idaremiz, çiftçilerimizi desteklemek amacıyla Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında toplam 842 Bin TL'lik bir kaynak ayırdı. Bu kaynakla çiftçilerimize dağıtılan 34 bin adet Hurma Fidanının yanında 20 bin civarında Nar Fidanı 19 bin adette Ceviz Fidanı dağıtacağız. Bu projenin hayata geçirilmesi noktasında emek veren, il özel idaresine, il tarım ve orman müdürlüğümüze, kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hurma fidanlarının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı
Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı
Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Trabzon, Hurma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti         
08:46
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Çin'in Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif         
23:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı         
18:46
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 10:11:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'nda çiftçilere hurma fidanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei