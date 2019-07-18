Gölbaşı'nda çocuklara tarım eğitimi
4 saat önce
Ankara Çocuk Eğitimevi Müdürlüğündeki çocuklara Gölbaşı'nda tarım eğitimi verildi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:34 Kaynak: AA
Çocuk Eğitimevi Müdürlüğündeki çocuklara Gölbaşı'nda tarım eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait seraya getirilen çocuklara, farklı bitki çeşitliliğini görme, bakım ve üretim aşamalarını öğrenme ve uygulama konusunda bilgiler sunuldu.
Organik atıkların öğütülerek doğal gübre elde edilmesi için kullanılan kompostlama işleminin de çocuklara anlatıldığı eğitimle ilgili görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek
, suçu oluşturan unsurları en aza indirebilmek için suçluların eğitilmesinin önem taşıdığını kaydetti.
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