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Gölbaşı'nda çocuklara tarım eğitimi

4 saat önce

Ankara Çocuk Eğitimevi Müdürlüğündeki çocuklara Gölbaşı'nda tarım eğitimi verildi.

Gölbaşı'nda çocuklara tarım eğitimi, System.String[]
Ankara Çocuk Eğitimevi Müdürlüğündeki çocuklara Gölbaşı'nda tarım eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait seraya getirilen çocuklara, farklı bitki çeşitliliğini görme, bakım ve üretim aşamalarını öğrenme ve uygulama konusunda bilgiler sunuldu.
Organik atıkların öğütülerek doğal gübre elde edilmesi için kullanılan kompostlama işleminin de çocuklara anlatıldığı eğitimle ilgili görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, suçu oluşturan unsurları en aza indirebilmek için suçluların eğitilmesinin önem taşıdığını kaydetti.
Gölbaşı Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:34 Kaynak: AA
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