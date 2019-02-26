Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtıldı

Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtıldı

54 dakika önce

Gölbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan ve Meclis Üyesi aday tanıtım toplantısı yapıldı.

Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtıldı, System.String[]
Gölbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan ve Meclis Üyesi aday tanıtım toplantısı yapıldı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezindeki toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, AK Parti ve MHP teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Akceylan, 1 Ocak'ta başlatılan seçim çalışmalarının meyvesinin 31 Mart'ta alacaklarını belirterek, "Biz sadece Gölbaşı Belediye Başkanlığını kazanmak için var değiliz. Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak için de var değiliz. Bizim sırtımızda Müslüman coğrafyasının, Türk dünyasının yükü var. Bu bilinç ile çalışıyoruz ve başaracağız." dedi.,

MHP İlçe Başkanı Pehlivan ise Cumhur İttifakı'nın gerçek manada bir beka anlayışıyla doğduğunu ifade ederek, "Cumhur İttifakı sadece Gölbaşı'nda değil Ankara, İstanbul her yerde kazanmalıdır. Ülkemizin geleceği için bu gerçekten çok önemlidir. Ben buna inanıyorum. Allah'ın izni ile 31 Mart akşamı büyükşehirde Mehmet Özhaseki başkanımızı, Gölbaşı'nda ise Ramazan Şimşek başkanımıza kazandıracağız." diye konuştu.

Ramazan Şimşek de hedeflerinin 31 Mart seçimlerini kazanmak olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Makamda hiç gözüm yok, belediyeden de hiçbir beklentim yok. Şehit ailelerinin ve gücü yetmeyen ailelerin çocuklarının okuması için Belediye Başkanlığı maaşımın tamamını burs olarak bağışlayacağım. Bizim parada pulda gözümüz yok. Biz Gölbaşı'nı daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için geldik. Salonda çok güzel bir tablo var. Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı'nı çok güzel yerlere getirdik. İnşallah 31 Mart'ta aynı bu coşku ile kutlarız."

Konuşmaların ardında Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Meclis üye adayları tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:04 Kaynak: AA

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