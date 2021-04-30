Gölbaşı'nda dere yataklarını ilaçlanıyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri sinek ve haşereyle mücadele kapsamında dere yataklarını ilaçlıyor.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri havaların ısınması ile birlikte ilçenin içinden geçen dere ve kanallarda sinek ve böceklere karşı ilaçlama yaptı.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım ilaçlama çalışmalarına aralık vermeden devam edeceklerini belirterek, "Belediyemize bağlı ekiplerimiz ilçemizde bulunan kanal boyları gübrelikler ve bataklıkların olduğu noktalarda ilaçlama yapıyor. Korona virüse karşı düzenli olarak dezenfekte çalışmalarının yanı sıra havaların ısınması sonucu sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - ADIYAMAN