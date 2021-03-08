Gölbaşı'nda dinamik denetim uygulaması devam ediyor - Son Dakika

Yapılan denetimlere Belediye Başkan İskender Yıldırım , İlçe Emniyet Müdürü Komiser Çağrı Çerı·baş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman , İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz , İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar , gıda uzmanları ve teknik personel katıldı.

Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok