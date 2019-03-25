Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda "Do Müzik Atölyesi" Açıldı

Gölbaşı'nda "Do Müzik Atölyesi" Açıldı

1 saat önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencilere yönelik "Do Müzik Atölyesi" açıldı.

Gölbaşı'nda
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde taşımalı eğitim ile öğrenim gören öğrencilere yönelik "Do Müzik Atölyesi" açıldı.

Taşımalı eğitim ile öğrenim gören dezavantajlı öğrencilerin sanat eğitimini içeren "Müzik Eğitimi Projesi" kapsamında, Baldudak Ortaokulu'nda "Do Müzik Atölyesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 7 müzik atölyesinin ilki "Do Müzik Atölyesi"nin açılışına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, İl Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve ilgililer katıldı.

Okulda oluşturulan "Drama Atölyesi ve Teknoloji Tasarım Atölyesi" de öğrencilerin kullanımına sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Ankara, Kültür Sanat
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