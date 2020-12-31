Gölbaşı'nda EBA Destek Sınıfı açıldı - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde EBA Destek sınıfı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balkar Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen programda Balkar İlkokulu EBA Destek Sınıfının teknoloji alt yapısına 8 adet bilgisayar eklenerek güçlendirildi.

Kaymakam Mutlu Köksal, açılışta, eğitim ve öğretime yapılan yatırımların sürekli devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İnternet bulunmayan köylerde "Gezici EBA Destek Noktaları" ile tüm öğrencilere ulaşıldığını aktaran Köksal, "Ayrıca interneti bulunan köylerimizde teknolojik alt yapımızı sürekli bir şekilde güçlendiriyoruz. Bugün Balkar İlkokulu EBA Destek Sınıfına 8 bilgisayar takviyesi gerçekleştirildi ve öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan'a eğitime vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.???????