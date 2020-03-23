Gölbaşı'nda eczanelerde korona virüsü önlemi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bazı eczaneler korona virüsün bulaşma riskine karşı şeffaf cam ile çalışanlar ile müşteriler ayrıldı.



Gölbaşı'nda eczanelerde korona virüs salgınına önlem olarak şeffaf cam ve branda ile önlem alan eczacılar içeriye giren müşterilerden 1 metre kuralı uyguluyor. İçeriye girecek müşteri sayısında sınırlama getirildi.



Eczacı Mustafa Vakkas Atalay, "İlçemizde eczacılar olarak ve diğer sağlık personeli ile beraber virüs salgınına karşı bir savaş içerisindeyiz. Sürekli görevimizin başındayız. Bazı tedbirler almamız gerekiyor, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Eczacılar olarak da vatandaşlarımızı bilinçlendirme ve bilgilendirme ve salgına karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik tedbirleri anlatıyoruz "diye konuştu. - ADIYAMAN