Gölbaşı'nda "En güzel elma ve domates yetiştiricisi" yarışması düzenlendi - Son Dakika

Fuar kapsamında yapılan elma ve domates yetiştiricisi yarışmasına Gölbaşı'nın çeşitli mahallelerinden 21 çiftçi katıldı. En güzel elma yarışmasında 10, domates yarışmasında ise 11 çiftçi yarıştı.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Domates Yarışmasında birinci olan Yakup Kale tam altın, ikincisi İrfan Çimen yarım altın, üçüncüsü YSS Tarım ise çeyrek altınla ödüllendirildi. En güzel elma yarışmasında ise birinci olan Suna Kostak tam altın, ikincisi Hüseyin Tetik yarım altın, üçüncüsü Nazmi Harmancı ise çeyrek altınla ödüllendirildi.

Ayrıca yarışmaya katılan tüm çiftçilere budama makası ve budama testeresi hediye edildi.

Yarışmaya katılanlar ödüllerinin Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan'dan aldılar.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.