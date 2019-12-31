Gölbaşı'nda engelli öğrenciler yeni yıl partisinde eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda engelli öğrenciler yeni yıl partisinde eğlendi - Son Dakika

Gölbaşı'nda engelli öğrenciler yeni yıl partisinde eğlendi

6 saat önce

Gölbaşı ilçesinde engelli öğrencilere moral için yeni yıl partisi düzenlendi.

Gölbaşı'nda engelli öğrenciler yeni yıl partisinde eğlendi, System.String[]

Gölbaşı ilçesinde engelli öğrencilere moral için yeni yıl partisi düzenlendi.

Etkinliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilerin yeni yılını kutladı, birlikte oyunlar oynadı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, 2020'nin Türkiye ve Türk milletine başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini diledi.

Öğrencilerle güzel anlar yaşadığını dile getiren Şimşek "Ümit ediyorum ki 2020 onlar için de mutlu olacakları bir yıl olur. Gölbaşı'ndaki bütün engellerini ortadan kaldırmak için mücadele edip çalışacağız." diye konuştu.

Etkinlikte öğrenciler, müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:18 Kaynak: AA
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