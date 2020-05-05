Gölbaşı'nda ev yangını - Son Dakika

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Ahmet Sarıgül'e ait 2 katlı evden kimsenin bulunmadığı sırada duman yükseldiğini görenler yangına müdahale edip, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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