Gölbaşı'nda facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye ekiplerinin, tüp yüklü tırda çıkan yangına yaptıkları erken müdahale sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Mesut Korkmaz idaresindeki 33 VD 450 plakalı tüp yüklü kamyonun arka lastiğinde yangın çıktı. Mutfak, piknik ve sanayi tüplerinin bulunduğu kamyonun lastiğindeki yangını fark eden sürücü yol kenarında durarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Durum üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aşırı ısınmadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda tüplere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN