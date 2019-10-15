Gölbaşı'nda Gastronomi Festivali başladı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Gastronomi Festivali düzenlendi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi'nin işbirliğiyle akademisyenleri ve gastronomi alanındaki profesyonelleri bir araya getiren festival, fakültede düzenlenen törenle başladı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek verdi.

Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Tekin, "Gastronomi hem bir verim hem de bir sanat. Dolayısıyla biz gastronomi ve mutfak sanatları adıyla bu ülkeye nasıl hizmet edebiliriz, birikimine nasıl katkı verebilirizin telaşı ve çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran da Türk mutfağının çok zengin olduğunu kaydetti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu da festivale destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek festivali başlattı.

Turizm Fakültesi'nde iki gün sürecek festivalde, söyleşiler ve atölye çalışmaları ve tadım stantları yer alıyor.