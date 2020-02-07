Gölbaşı'nda girdikleri evden para ve ziynet eşyası gasbeden 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda girdikleri evden para ve ziynet eşyası gasbeden 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gölbaşı'nda girdikleri evden para ve ziynet eşyası gasbeden 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Ankara'da silah zoruyla girdikleri evden ziynet eşyası ile yüklü miktarda para gasbeden 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gölbaşı'nda girdikleri evden para ve ziynet eşyası gasbeden 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Ankara'da silah zoruyla girdikleri evden ziynet eşyası ile yüklü miktarda para gasbeden 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesinde, silahlı üç saldırgan, girdikleri evin sahipleri H.H.P. ve M.P'yi plastik kelepçeyle ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Şüpheliler, evde bulunan kasada ve farklı yerlerdeki 250 bin lira değerinde ziynet eşyası, 60 bin lira, 5 bin avro, 3 bin dolar, cep telefonları ve araç anahtarlarını gasbetti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da silen şüpheliler evden ayrıldı.

Bir süer sonra ellerindeki kelepçelerden kurtulan H.H.P. ve M.P, durumu polise bildirdi.

Eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Eve giren şüphelilerin H.B.K, H.U, T.R. ile M.M.S ve olayda kullanılan çalıntı plakalı aracın şoförünün A.B. olduğu tespit edildi.

Gaspçılara istihbaratı eski hizmetçi vermiş

Şüphelilere ev sahipleri ve mal varlıklarıyla ilgili bilgileri verenin daha önceden evde hizmetçi olarak çalışan G.B. ile arkadaşı A.Y olduğu da belirlendi.

H.B.K. ve H.U. Antalya'ya kaçarken Afyonkarahisar'daki bir dinlenme tesisinde gözaltına aldı. Şüphelilerin yanında bulunan ve birlikte hareket ettikleri belirlenen M.I. da yakalandı.

3 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, başkasına ait sahte kimlik, 3 tabanca ve çaldıkları bir miktar para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen A.Y. ve eski hizmetçi G.B. de bir süre sonra yakalandı.

Öte yandan, şüphelilerin daha önceden benzer konulardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ve 8 farklı suçtan arandıkları da anlaşıldı.

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi
Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 20:46:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı'nda girdikleri evden para ve ziynet eşyası gasbeden 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]